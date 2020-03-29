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18:12   29 Марта 2020
Общество

Врач Косенков напомнил, что коронавирус можно подхватить при прогулке на улице

Врач Косенков напомнил, что коронавирус можно подхватить при прогулке на улице

Указ об объявлении по всей стране нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля подписал президент России Владимир Путин. Профессор, военный врач, доктор медицинских наук Николай Косенков дал советы, как можно обезопасить себя от коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день на территории всей страны действует запрет на посещение мест, где происходит массовое скопление людей: торговых центров, парков, баров, музеев и кафе.

Николай Косенков в ходе беседы с корреспондентом Nation News подчеркнул, что опасный вирус можно подхватить и при обычной прогулке по улице. Он указал, что вирус способен выживать вне тела человека порядка 20–30 минут, его можно подцепить на обувь и принести домой.

"Вирус высыхает минут через 40, и для того, чтобы он дальше не попал, его нужно обязательно смыть", — рассказал специалист.

Профессор подчеркнул, что массовые скопления людей для прогулок или проведение массовых зарядок также способствуют распространению коронавирусной инфекции.

Он порекомендовал проводить дезинфекцию подошвы любым подходящим для этого раствором и не заносить уличную обувь в дом.

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Автор: Илья Романович
#россия #косенков #коронавирус

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