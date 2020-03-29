Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

В Австралии предположили, что с новым коронавирусом сможет справиться вакцина БЦЖ (Бацилла Кальмета-Герена), изначально разработанная против туберкулеза. Эту вакцину получают новорожденные в роддомах России, Украины и Белоруссии. Возможно, в этом кроется причина низкого, по сравнению с другими странами, темпа распространения вируса в РФ.

Испытания проведут четыре тысячи медработников из австралийских больниц, сообщили в Детском исследовательском институте в Мельбурне. Эксперимент начнется на следующей неделе и завершится через полгода. После данные планируется передать международному сообществу, передает издание The New York Times.

Одна половина испытуемых сделает настоящую прививку, а второй дадут плацебо. Обе группы участников будут следить за состоянием здоровья через мобильное приложение, сообщили в институте.

Исследователи оценили иммуностимулирующий потенциал БЦЖ: она не вылечит человека от COVID-19, но поможет укрепить иммунитет больного, чтобы он перенес заболевание легче.

Австралия начнет разрабатывать вакцину вместе с Нидерландами и США.

«Очень старая вакцина используется для новой цели. Это оригинально и захватывающе, и действительно впервые вакцина используется таким образом», — сказал Найджел Кертис, руководитель группы по инфекционным заболеваниям Детского исследовательского института в Мельбурне.

Исследователь отметил, что австралийский эксперимент будет крайне продуктивным, поскольку испытания вакцины пройдут в сезон гриппа, что позволить проверить данные на практике.

На сегодня в Австралии около трех тысяч человек заражены коронавирусом. Летальных исходов – 12.