Врач дал несколько рекомендации по выгулу собак во время карантина

Главный врач клиники по лечению заболеваний уха, горла, носа, врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности в период распространения коронавируса. Он дал несколько советов, которых необходимо придерживаться при выгуле питомцев.

Президент России Владимир Путин объявил о выходной неделе с 30 марта по 3 апреля, большинство организаций и заведений закрыты, а гражданам рекомендовано самоизолироваться.

Зайцев рассказал, что на данный момент людей на улицах стало меньше, чем до объявления карантина. Но это не гарантирует иммунитет от заражения вирусом при выгуле собаки. Поэтому выходить на прогулку необходимо на несколько минут, чтобы питомец сделал все свои дела, и вернуться домой. Так же нужно исключить контакты собак с другими питомцами, и гулять там, где нет возможности пересечься.

"Сейчас все должно быть разобщенно. Если человек видит другого собачника, ему не следует подходить — нужно искать другое место для выгула", — считает Зайцев.

По возращению домой обязательно проводить профилактические мероприятия. Хозяин должен помыть руки и лицо, а после помыть лапы животному и после снова помыть руки, резюмировал врач.

Всю подробную информацию о распространении коронавируса можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф. В России на сегодняшний день зафиксировано 1534 случая заражения коронавирусом. Ранее NEWS.ru сообщил, что в Москве резко похолодает уже через несколько часов.