Советский писатель Юрий Бондарев скончался в Москве на 97-м году жизни

Известный советский писатель Юрий Бондарев скончался в Москве. Ему было 96 лет.

Автор романов "Горячий снег" и "Тишина" Юрий Бондарев 15 марта отметил свой 96-й день рождения. В воскресенье, 29 марта, известный советский писатель ушел из жизни.

Юрий Бондарев родился 15 марта 1924 года в городе Орске, что в Оренбургской области. Из-под его пера вышли такие романы как "Двое", "Берег", "Игра", "Бермудский треугольник" и другие.

О смерти писателя сообщил журналистам "МК" источник, близкий к семье Юрия Бондарева. Писатель будет похоронен в Москве.