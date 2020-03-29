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18:00   29 Марта 2020
Политика

Советский писатель Юрий Бондарев скончался в Москве на 97-м году жизни

Советский писатель Юрий Бондарев скончался в Москве на 97-м году жизни

Известный советский писатель Юрий Бондарев скончался в Москве. Ему было 96 лет.

Автор романов "Горячий снег" и "Тишина" Юрий Бондарев 15 марта отметил свой 96-й день рождения. В воскресенье, 29 марта, известный советский писатель ушел из жизни. 

Юрий Бондарев родился 15 марта 1924 года в городе Орске, что в Оренбургской области. Из-под его пера вышли такие романы как "Двое", "Берег", "Игра", "Бермудский треугольник" и другие.

О смерти писателя сообщил журналистам "МК" источник, близкий к семье Юрия Бондарева. Писатель будет похоронен в Москве. 

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #бондарев

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