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17:47   29 Марта 2020
Общество

Медик Владимир Зайцев назвал осознанность россиян главным ключом к победе над COVID-19

Медик Владимир Зайцев назвал осознанность россиян главным ключом к победе над COVID-19

Жители Москвы и других регионов России должны соблюдать санитарно-эпидемиологические правила во время карантина, введенного из-за коронавирусной инфекции, заявил кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Соблюдая предписанные указания, граждане РФ минимизируют риск дальнейшего распространения заболевания. На данный момент будущее страны зависит, в первую очередь, от сознательности россиян. Только их ответственные шаги позволят побороть эпидемиологическую обстановку в Москве и других городах России, отметил доктор Владимир Зайцев.    

"Выходить на улицу можно только за продуктами, кормами для животных, за получением медицинских услуг и чтобы выбросить мусор. Остальное нужно отложить на потом", – посоветовал специалист. 

С точки зрения профилактики московские власти сделали все возможное, чтобы уберечь жителей столицы от опасности. Улицы, дворы и парковочные места пустуют, заявил Зайцев.

Таким образом, можно сказать, что принятые меры реально работают, передает "НьюИнформ". Однако на данный момент до сих пор нет уверенности в том, что властям не придется ужесточать карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Москве.

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Автор: Юлия Яковлева
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