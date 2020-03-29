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 Ученые назвали температуру, которая уничтожает коронавирус за пять минут

Ученые назвали температуру, которая уничтожает коронавирус за пять минут
17:51   29 Марта 2020
Весь мир

Ученые назвали температуру, которая уничтожает коронавирус за пять минут

Ученые назвали температуру, которая уничтожает коронавирус за пять минут

Ученые Гонконга назвали температуру, при которой вирус COVID-19 гибнет за несколько минут.

По словам специалистов, коронавирус может сохранять высокую активность в течении долгого времени. Самой благоприятной температурой для COVID-19 считается четыре градуса по Цельсию, пишет портал medRxiv.

При воздействии более высоких температур вирус COVID-19 гибнет. Китайские ученые доказали, что при температуре в 70 градусов инфекция исчезает за пять минут.

Активность вируса проявляется при отсутствии дезинфекции. Спустя 14 дней COVID-19 начинает постепенно угасать. Поэтому так важно дезинфицировать медицинские маски. Если этого не сделать, то на их поверхности вирус может «прожить» несколько недель.

Поведение инфекции зависит от поверхности, на которой она находится. На повседневной одежде или мебели из дерева коронавирус может прожить до двух дней, на бумаге – не более трех часов. На пластике COVID-19 продержится до семи дней.

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Автор: Роман Самойлов
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