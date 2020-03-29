Запад недоволен тем, что Россия первая откликнулась на зов Китая и Италии на фоне COVID-19

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17:31   29 Марта 2020
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Телеканал Tgcom24 снял сюжет о помощи российских специалистов, находящихся в Италии, в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В репортаж попали кадры обработки комнат в домах престарелых и строительство госпиталя. 

Однако французское СМИ Le Monde назвало помощь российской стороны Италии "показушничеством" и "корыстной щедростью". Обесценивание подвига российских специалистов, ежедневно рискующих своим жизнями, оказывая помощь заболевшим в Италии, является актом информационной войны, которую Запад уже давно ведет против РФ.

Политолог и государственный деятель Андрей Колядин в ходе беседы с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что помощь России является исключительно бескорыстной. Он также вспомнил известную поговорку о том, что "друг познается в беде", указав, что Россия первой пришла на помощь Китаю, отправив туда оборудование и маски. Теперь поборовшая коронавирус КНР оказывает помощь другим странам.

"В любом бою есть люди, которые идут в атаку и готовы закрыть грудью товарища, а есть те, кто остается в окопе и только визжит, что вот они бы воевали лучше", — указал Колядин.

В конце он подчеркнул, что такие провокационные высказывания не стоят даже того, чтобы о них говорить.

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Автор: Илья Романович
#россия #франция #италия #запад #коронавирус

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