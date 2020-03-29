Похолодание ждет Москву в ближайшие часы

Погода в Москве в ближайшие часы радикально изменится. К 21:00 29 марта в столице похолодает до 8 градусов тепла. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Погода преподносит очередной сюрприз москвичам. К вечеру воскресенья в столице температура опустится до восьми градусов тепла.

По словам Романа Вильфанда, уже с полуночи погода изменится кардинально.

Стремительное понижение температуры воздуха начнется уже с полуночи. К утру понедельника термометры покажут устойчивый минус, а к вечеру того же дня ртутные столбики опустятся до -4 градусов.