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17:26   29 Марта 2020
Политика

Похолодание ждет Москву в ближайшие часы

Похолодание ждет Москву в ближайшие часы

Погода в Москве в ближайшие часы радикально изменится. К 21:00 29 марта в столице похолодает до 8 градусов тепла. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Погода преподносит очередной сюрприз москвичам. К вечеру воскресенья в столице температура опустится до восьми градусов тепла. 

По словам Романа Вильфанда, уже с полуночи погода изменится кардинально. 

Стремительное понижение температуры воздуха начнется уже с полуночи. К утру понедельника термометры покажут устойчивый минус, а к вечеру того же дня ртутные столбики опустятся до -4 градусов. 

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Автор: Руслан Неглинный
#москва #погода #мороз

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