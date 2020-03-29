Внедрение бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам с 1 апреля, а не с 1 июня повысит интерес российских пользователей к отечественному сегменту Сети, считает экс-советник президента по Интернету Герман Клименко.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что обеспечение бесплатного доступа к социально значимым сайтам в России начнется раньше установленного срока – не с 1 июня, как планировалось, а с 1 апреля.

По словам Клименко, ускорение реализации указания главы государства вполне понятно, так как задачу можно и нужно выполнить быстро.

«Или же причина кроется в распространении коронавируса по территории страны», — предположил бывший советник главы государства по Интернету.

Кириенко, говоря о внедрении бесплатного доступа, отметил, что с 1 апреля опция будет возможна лишь на стационарных компьютерах. Это объясняется тем, что тем, кому требуется бесплатный доступ, - это зачастую пожилые люди, которые выходят в большинстве случаев выходят в интернет с персональных компьютеров.

Как отметил Герман Клименко, бесплатный доступ к социально значимым ресурсам принесет пользу для россиян. По его словам, сравнить эту опцию можно со стандартной радиоточкой, которую ранее устанавливали в обязательном порядке в каждой квартире еще во время строительства домов, передает ФБА "Экономика сегодня".

В результате внедрения бесплатного доступа интерес отечественных пользователей к Рунету возрастет, однако один бесплатный доступ не поможет увести пользователей на 100%, однако перевести пользователей в РФ на отечественный контент возможно, считает Клименко.