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 Клименко сравнил бесплатный доступ к социтальным сайтам с радиоточкой

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16:17   29 Марта 2020
Политика

Андрей Липов стал новым главой РКН

Андрей Липов стал новым главой РКН

Андрей Липов назначен на пост нового главы Роскомнадзора.

Соответствующий документ в воскресенье, 29 марта, подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. Ранее пост главы РКН занимал Александр Жаров, который в марте покинул должность и возглавил "Газпром Медиа".

Андрей Липов до 28 марта занимал пост руководителя управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Сейчас на эту должность назначена Татьяна Матвеева.

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Автор: Илья Романович
#роскомнадзор #мишустин

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