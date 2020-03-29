Андрей Липов стал новым главой РКН

Андрей Липов назначен на пост нового главы Роскомнадзора.

Соответствующий документ в воскресенье, 29 марта, подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. Ранее пост главы РКН занимал Александр Жаров, который в марте покинул должность и возглавил "Газпром Медиа".

Андрей Липов до 28 марта занимал пост руководителя управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Сейчас на эту должность назначена Татьяна Матвеева.