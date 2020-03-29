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16:08   29 Марта 2020
Общество

Песков рассказал о подготовке Путина к телеобращению 25 марта

Песков рассказал о подготовке Путина к телеобращению 25 марта

Решение об обращении к россиянам глава российского государства Владимир Путин принял накануне выступления, а готовился к телеобращению российский президент ночью и утром, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Российский лидер провел трехчасовое совещание с кабмином РФ, затем принял решение ввести ряд мер для поддержки россиян на фоне коронавируса и рассказать о них в телеобращении.

"И за ночь, собственно, вырабатывались формулировки", — рассказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".

Целый перечень социальных и экономических мер предложил россиянам Путин. Среди прочего, президент поручил назначить дополнительные выплаты семьям с маленькими детьми, освободить от налогов владельцев среднего и малого бизнеса, а также объявил "ипотечные каникулы" для россиян на фоне распространения коронавирусной инфекции. Актуальную информацию о течении COVID-19 в России можно на специальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Илья Романович
#путин #песков #телеобращение

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