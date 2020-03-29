Боевики ПНС обстреляли лагерь ЛНА, несмотря на установленный режим перемирия

Боевики нелегитимного так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии не перестают нарушать режим прекращения огня, совершая атаки на войска фельдмаршала Халифы Хафтара.

Террористические бандформирования совместно с сирийскими наемниками ПНС Ливии устроили очередную провокацию, применив тяжелое вооружение и ударные БПЛА Турции.

Местный житель в своем Twitter-аккаунте "nfm_ben" сообщает, что боевики ПНС Ливии обстреляли лагерь, в котором располагались военнослужащие Ливийской национальной армии (ЛНА) в районе города Каср-бен-Гашир. Другие очевидцы сообщают о ряде нападений, совершенных на ливийских военных в районах Кастельверде: Ар-Раваджих, Аз-Зияйна и Аль-Хавалик.

ПНС Ливии продолжает устраивать провокации, несмотря на режим гуманитарного перемирия, введенный в рамках противодействию распространения коронавирусной инфекции, пишет Федеральное агентство новостей.

Пользователи социальных сетей сообщают об активном применении членами преступных группировок, оккупировавших столицу Ливии и ее окрестности, турецких ударных БПЛА, один из которых удалось сбить военнослужащим ЛНА в небе над Аль-Вишка.