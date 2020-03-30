Малькевич призвал ужесточить наказание за фейки, оценив деятельность «Альянса врачей»

Лидер профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева уже не раз был замечена в распространении фейков о вирусе COVID-19. Нагнетание паники и попытки поставить под сомнение профессионализм российских медиков стали привычными методами соратницы блогера Алексея Навального.

Доска почета

По запросу Федерального агентства новостей (ФАН) Анастасию Васильеву проверяют правоохранительные органы. Причиной стал видеоролик, который лидер «Альянса врачей» выложила на YouTube. В нем она пытается убедить, что «тоталитарный режим» якобы заставляет врачей «скрывать реальную ситуацию и молчать об отсутствии средств защиты».

Если верить Васильевой, в медицинских учреждениях России сейчас царит хаос, а врачи не понимают, что происходит. В Twitter она пишет об отсутствии у медиков защиты и называет их «ограниченным ресурсом».

От Владивостока до Калининграда одно и тоже. Медикам ничего не объясняют, защитой не снабжают, документы не оформляют. Хаос. Уже не знаю, как требовать защитить медиков, неужели так непонятно, что они - ресурс ограниченный? Теперь обратились уже к губернатору Приморского края pic.twitter.com/xaaSQ1hdPk — Anastasia Vasilyeva (@DrAnastasy) March 24, 2020

То, что деятельность псевдопрофсоюза основывается на провокациях, указывает недавнее собрание жителей Мытищ. «Альянс» созвал граждан под предлогом решения местных проблем, но по факту активисты Васильевой пытались собрать подписи против поправок в Конституцию. Причем акция стала, по сути, нарушением рекомендаций Роскомнадзора по самоизоляции на время эпидемии коронавируса.

Еще одна капля в море фейков – в 2019 году «Альянс врачей» объявил о готовящейся забастовке медицинских работников в Новгородской области. Врачам Окуловской ЦРБ пришлось писать открытое письмо, чтобы опровергнуть сообщения ряда СМИ, которые усмотрели политический подтекст в проблемах медицины:

«Мы, врачи Окуловской ЦРБ, выражаем озабоченность попыткой придать нашему беспокойству о будущем районной медицины политическую окраску. <…> Забастовка врачей, о которой от нашего имени со ссылкой на московских оппозиционных деятелей сообщил ряд средств массовой информации, невозможна ни с юридической, ни с этической точек зрения».

Внимание, Роскомнадзор

Закон о противодействии фейковой информации не позволяет призвать к ответственности профсоюз «Альянс врачей», рассказал «Политике Сегодня» специалист в области связей с общественностью и политических избирательных технологий, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества Александр Малькевич.

«По этому закону "фейк" — это то, что вызывает серьезные общественные потрясения. А когда "Альянс" в очередной раз хватают за руку на вбросах, они отвечают, мол, какие здесь общественные потрясения? То есть реально по действующему закону их не наказать», — отметил общественник.

Для повышения эффективности в борьбе с дезинформацией необходимы поправки в законодательство. Тогда распространителей информационных вбросов можно будет наказать и приостановить их деятельность.

«Сейчас кроме опровержений ничего против них сделать нельзя. Даже наказание в виде штрафа по этому закону применить будет очень сложно, потому что "Альянс" наймет адвокатов, которые скажут, что эта дезинформация не вызвала больших потрясений, будут их отмазывать. Закон нужно срочно менять и дополнять», — добавил Малькевич.

На своем YouTube-канале Анастасия Васильева также выпустил ролик «Коронавирус в России. Готова ли страна к итальянскому сценарию?». Учитывая тот факт, что Италия стала главным очагом распространения коронавируса в Европе и больше всех пострадала от него, попытка Васильевой устроить сравнение с ситуацией в России направлена на создание паники.