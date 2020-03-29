Карташов хочет вернуться в команду Ходорковского и получить свою долю от спонсоров из США

В пятницу, 27 марта, телеканал НТВ выпустил расследование «Мутный ход», в рамках которого журналисты взяли эксклюзивное интервью у бизнесмена Владислава Карташова. В 90-е годы предприниматель был высокопоставленным сотрудником компании ЮКОС Михаила Ходорковского, и владел сразу тремя подставными фирмами, через которые олигарх незаконно выводил деньги.

За деньги готов простить 17 лет нищеты

В России Карташов заочно приговорён к 10 годам лишения свободы за хищения и мошенничество, однако ещё в 2003 году бизнесмен бросил все сбережения и имущество, и сбежал на Кипр, где проживает по сей день. В интервью НТВ Карташов рассказал, что, не смотря на все незаконные услуги, которые он оказывал высшему руководству ЮКОС и «Менатеп», олигарх и его подельники отказались делиться наворованным.

Но бизнесмен не держит зла на бывшего покровителя и готов вновь вернуться в его команду, которая теперь занимается не воровством нефти, а организацией либеральной оппозиции в России. Вопрос лишь в том, какую должность ему готов предложить бывший работодатель.

Желание Карташова вернуться на зарплату к Ходорковскому вполне оправдано, даже проживая на Кипре он наблюдает, как бывший подельник щедро одаривает деньгами своих личных оппозиционеров, журналистов и правозащитников. При этом речь идёт не только о деньгах самого олигарха, но и о спонсорских «пожертвованиях» западных фондов, НКО и госструктур.

«Открытые» спонсоры из США

Журналисты НТВ акцентировали внимание зрителей на отношениях Ходорковского и американо-британского миллиардера Джорджа Сороса. Указывается, что двух олигархов связывают крепкие дружеские отношения.

Однако Ходорковский и Сорос сотрудничают и на политическом поприще. Свой главный фонд «Открытое общество» западный миллиардер основал ещё в 1979 году, организация занималась помощью диссидентам из стран Варшавского договора. Со временем структура разрослась, но многие её части можно легко узнать по названию. В России фонд Сороса даже не стал маскироваться и сохранил основное название – «Открытое общество», в Узбекистане филиал получил название «Институт Открытого общества фонда содействия».

По удивительному совпадению свою «правозащитную» организацию Ходорковский назвал «Открытая Россия» (признана нежелательной на территории РФ). При этом олигарх поспешил опровергнуть связь своей организации со структурами Сороса. Однако западный миллиардер был частым гостем на конференциях «Открытой России», пока она не была признана нежелательной на территории РФ.

Работает Ходорковский не только с частными «борцами за права людей», но и со структурами западных государств. Например, уже упомянутая «Открытая Россия» финансируется «Национальным фондом демократии» (NED) Конгресса США. А посредником при переводе средств служит «Институт современной России», возглавляемый сыном Ходорковского Павлом.

Германия – вторая родина

Также интересы олигарха обслуживают многочисленные частные и полугосударственные фонды Германии. Выбор страны не случаен, в Германии проживает одна из самых многочисленных русских диаспор за рубежом, поэтому регулярные прилёты в Берлин российских либералов на конференции Ходорковского часто остаются незамеченными. Но при необходимости их освещают крупнейшие издания страны с госфинансированием, Deutsche Welle можно смело назвать личной газетой олигарха.

Но и немецкое правительство не стоит в стороне, по мнению многих экспертов досрочное освобождение олигарха из российской тюрьмы – это заслуга берлинских дипломатов.

Вероятно, Карташов рассчитывает, что участие правительств западных стран в авантюрах олигарха является некоей гарантией, что его в очередной раз не «кинут» на деньги. При этом на счёт самого Ходорковского беглый бизнесмен иллюзий не питает, в интервью НТВ он поставил свою судьбу в пример российским либералам и заявил, что амбициозный олигарх щедр лишь временно, в любой момент он без сожалений бросит самых верных своих выкормышей.