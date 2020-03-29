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15:21   29 Марта 2020
Общество

Скончался экс-глава Мосгоризбиркома Горбунов

Скончался экс-глава Мосгоризбиркома Горбунов

Бывший руководитель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов скончался 28 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Горбунов работал в Мосгоризбиркоме с 1993 года. Стал главой ведомства в 1995 году, с тех переизбирался каждые четыре года. Горбунов покинул свой пост 17 марта 2020 года из-за проблем со здоровьем.

"Сегодня не стало Валентина Горбунова", — написал московский мэр у себя в Twitter.

Горбунов удостоен звания "Заслуженный юрист Российской Федерации".Причина смерти неизвестна. Собянин выразил соболезнования семье и друзьям Горбунова.

 

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Автор: Борис Нестеров
#собянин #горбунов #мосгоризбирком

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