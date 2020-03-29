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Редакция "Невских новостей" просит верующих петербуржцев отказаться от посещения храмов

Редакция "Невских новостей" просит верующих петербуржцев отказаться от посещения храмов

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15:00   29 Марта 2020
Политика

Редакция "Невских новостей" просит верующих петербуржцев отказаться от посещения храмов

Редакция "Невских новостей" просит верующих петербуржцев отказаться от посещения храмов

Число зараженных коронавирусом жителей Петербурга растет. Власти призвали горожан не выходить из дома в ближайшую неделю. Придется отказаться и от посещения храмов. "Невские новости" организовали трансляции из шести храмов Петербурга в режиме онлайн.

Жители Петербурга могут "присутствовать" на службах в городских храмах, не покидая своих квартир. Нужен лишь выход в интернет. Редакция "Невских новостей" организовала онлайн-трансляции из шести храмов города. 

Также редакция "Невских новостей" обратилась ко всем верующим и представителям Русской православной церкви, отметив, что оперативные действия правительства РФ позволили существенно снизить скорость распространения коронавирусной инфекции в нашей стране. Однако угроза все еще есть, поэтому приходится вводить дополнительные меры для борьбы с COVID-19.

Журналисты просят петербуржцев оставаться дома, а тех, кто все же решится на посещение храмов, — соблюдать все меры предосторожности. Но все же лучше "присутствовать" на службе в режиме онлайн, ведь это совершенно безопасно для здоровья. 

"Невские новости" напомнили о необходимости соблюдать режим самоизоляции в случае появления симптомов ОРВИ или простуды. При высокой температуре следует сразу же вызывать врача. Полный список рекомендаций опубликован на портале стопкоронавирус.рф.

Редакция попросила представителей Русской православной церкви обеспечить максимальную безопасность для прихожан. 

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Автор: Юлия Яковлева
#петербург #храмы #невские новости #коронавирус

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