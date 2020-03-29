Народное формирование врачей проводит дезинфекцию сирийского Дейр-эз-Зора

Журналисты Федерального агентства новостей рассказали, как в сирийском Дейр-эз-Зоре противодействуют распространению нового типа коронавируса COVID-19. Местные сирийцы считают, что победят инфекцию, как победили ИГИЛ (организация запрещена в РФ).

Ранним утром на улицах города появляются медицинские специалисты, чтобы обезопасить граждан Сирийской Арабской Республики (САР) от пандемии COVID-19. Врачи посещают места массового скопления сирийцев, опрыскивая улицы Дейр-эз-Зора специальным химическим раствором.

На момент публикации в САР официально зафиксировано пять случаев инфицирования коронавирусом. Однако в этом городе никто пока не заболел. Об этом сообщил ФАН.

По словам одного из медицинских специалистов, врачи представляют национальное народное формирование "Рука об руку построим новую страну". Врачи ведут борьбу с COVID-19 по распоряжению губернатора провинции Дейр-эз-Зор Абдель Маджида Кауакиби.

Дезинфекторы просят жителей города находиться дома и соблюдать комендантский час.