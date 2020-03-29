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14:21   29 Марта 2020
Политика

Нарушившие режим карантина члены КПРФ должны понести уголовное наказание

Нарушившие режим карантина члены КПРФ должны понести уголовное наказание

Политологи осудили поведение активистов из формирования КПРФ, которые вышли на уличные шествия, игнорируя рекомендации по самоизоляции на фоне эпидемии нового типа коронавируса.

Первый заместитель председателя по делам СНГ евразийской интеграции Виктор Водолацкий заявил, что члены всех партийных формирований обязаны нести ответственность за свои поступки. Даже если они нацелены на активизм. Об этом сообщило Nation News.

По словам Водолацкого, организаторы массовых шествий на фоне эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 должны нести не только финансовую ответственность, но и уголовную. Каждый человек должен осознавать, что, если он проводит митинг в подобный период, он ставит под удар жизни сотен людей.

Подвергать состояние здоровья окружающих людей опасности — значит совершать преступления, отметил эксперт.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #политика #коронавирус

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