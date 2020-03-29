Коронавирус отправил Джонсона и Байдена на карантин, а депутатов РФ — в Ашан

COVID-19 отправляет на карантин, кажется, уже весь мир. И политики не исключение.

Британский премьер Борис Джонсон, две недели назад предлагавший выработать «стадный иммунитет», то есть дать переболеть всем, теперь вынужден руководить правительством в изоляции. Джонсон заразился коронавирусом, пожав руку заместителю министра здравоохранения Надин Доррис, которая была инфицирована и не соблюдала режим самоизоляции. Публичные заявления премьера быстро поменялись и теперь он письменно призывает британцев не покидать дома. Сообщается, что 55-летний Борис Джонсон переносит заболевание в легкой форме.

Бывший вице-президент США и вероятный кандидат на президентских выборах в этом году 77-летний Джо Байден предусмотрительно самоизолировался. Следуя трендам, мистер Байден с головой погрузился в интернет – он проводит свою предвыборную кампанию на YouTube. Насколько успешна такая тактика, увидим в ноябре.

Беспечность депутата сейма Латвии Артусса Кайминьша отправила на карантин не только весь парламент, но и все правительство страны во главе с премьером. Выяснилось, что Кайминьш заразился коронавирусом еще в начале марта, но продолжал как ни в чем не бывало ходить на заседания и встречаться с министрами. Интересно, что уже в апреле в Риге должны пройти выборы в местную Думу, внесет ли коронавирус коррективы в эти планы, пока неясно.

В Италии пока не до выборов. Местные избирательные кампании власти перенесли на более поздний срок, поскольку дела обстоят куда печальнее: вирус обнаружен у главы Генштаба Вооруженных сил Италии Сальваторе Фарина, у заместителя министра здравоохранения страны Пьерпаоло Силери, болеют президент столичной области Лацио Никола Дзингаретти, президент области Пьемонт Альберто Чирио, а также заразились главы префектов Бергамо, Лоди и Брешии.

Среди российских политиков болеющих коронавирусом нет, но тем не менее, он также внес свои коррективы в рабочий процесс. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осваивает технологию для удаленных интервью. Из дома, после возвращения из командировки в Париж, работает вице-спикер Госдумы Петр Толстой — проводит совещания по скайпу и по телефону. Но вот голосовать удаленно заместитель председателя ГД не сможет.

Тем временем, неделя с 30 марта по 5 апреля у Госдумы предстоит напряженная — необходимо будет принять законы для того, чтобы начали действовать указы президента по социальной и экономической поддержке. Владимир Путин озвучил их в ходе обращения к нации 25 марта. Поэтому все депутаты, кому позволяет здоровье, будут в Москве, сообщил «Политике Сегодня» член комитета по контролю и регламенту Думы Андрей Альшевских.

«Завтра мы все будем в Москве. Вторник, среда и четверг – у нас начало пленарных заседаний. Уже председатель Думы проанонсировал, что у нас будет очень напряженная работа. Именно во вторник и среду мы будем рассматривать и принимать в первом чтении предложения правительства Российской Федерации. Госдума работает, если можно так сказать, в штатном режиме», — рассказал Альшевских.

Но противовирусные меры в парламенте приняты серьезные: приказано посторонних не впускать, всем измерять температуру на входе и дезинфицировать руки. Если термометр покажет выше 37°C, то в Госдуму не пустят. Знаменитые в журналистских кругах госдумовские столовые и кафе закрыли на карантин еще две недели назад. Андрей Альшевских признался, что теперь не обедает.

«Позавтракаю дома и вечером ужинаю. Кто-то с собой берет еду, кто-то покупает в магазине. У нас «Ашан» есть на углу и продуктовый в Госдуме, но работает он сейчас или нет я не знаю, потому что не захожу туда. Кто-то заказывает себе обед через службы доставки», — приоткрыл депутатское закулисье Альшевских.

По данным оперативного штаба на 29 марта, COVID-19 в России зафиксирован в 65 регионах. Число инфицированных в стране - 1534. Больше всего заболевших в Москве – 1014 человек.

В России объявлена неделя «выходных», за которую граждан призывают как можно реже выходить из дома, работать удаленно. Эти меры должны замедлить распространение вируса и снизить нагрузку на врачей.