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14:11   29 Марта 2020
Общество

Песков опроверг слухи о своем переходе на "удаленку"

Песков опроверг слухи о своем переходе на "удаленку"

Дмитрий Песков рассказал журналистам, что осваивает новую программу удаленного интервью.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что продолжает работать в прежнем режиме, несмотря на коронавирус. Такую информацию политик сообщил изданию "Подъем".

Также Песков рассказал, что сейчас осваивает новую технологию, которая позволяет вести интервью удаленно. Пресс-секретарь главы государства сообщил, что впервые провел беседу с корреспондентами "Москва. Кремль. Путин", хотя и привык общаться с ними лично.

В рамках борьбы с коронавирусом в России многие компании перешли на удаленную работу. Президент РФ Владимир Путин объявил первую неделю апреля нерабочей с сохранением оплаты труда. Граждан призывают сохранять спокойствие и по возможности не выходить из дома.

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Автор: Илья Романович
#песков #карантин

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