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14:08   29 Марта 2020
Политика

Онищенко назвал посещение храмов в период коронавируса опасным для всех возрастов

Онищенко назвал посещение храмов в период коронавируса опасным для всех возрастов

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал о мерах предосторожности во время посещения церквей в период распространения коронавируса. Он порекомендовал людям всех возрастов оставаться дома.

Он сформулировал ряд правил для посещения церкви, а также для церковных работников в период распространения COVID-19. Онищенко заметил, что в храмах нужно проводить частую дезинфекцию икон, регулярную влажную уборку, а также избегать контактов. В своем заявлении депутат настоятельно порекомендовал людям старшего поколения воздерживаться от посещения мест массового скопления и по возможности самоизолироваться, сообщает ФАН.

"Все это потом можно наверстать, когда эпидемия будет побеждена", — подчеркивает парламентарий.

Молодежь Онищенко призывает сохранять разумную дистанцию между друг другом и ограничиться самостоятельной молитвой.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #церковь #рпц #коронавирус

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