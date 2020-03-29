Васильева использовала новость пятилетней давности в попытке запустить новый фейк

Глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева для очередной попытки провокации на тему коронавируса использовала новость пятилетней давности. Лидер профсоюза объяснила выходные в период с 28 марта по 5 апреля не вынужденной мерой для снижения темпов распространения болезни, а якобы отсутствием в Москве достаточного количества коек в инфекционных больницах и, как следствие, возможности ухода за большим числом пациентов.

Президент РФ объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Работать в это время будут только продовольственные магазины, аптеки и больницы. Васильева же посчитала, что «истинной причиной» нерабочей недели является малое количество койко-мест в инфекционных больницах Москвы.

«Вот она истинная причина ввода нерабочей недели. В Москве всего 3 тысячи мест в инфекционных больницах. Можно только поздравить власть с успешным проведением программы по оптимизации расходов на здравоохранение», — написала она в Twitter.

К посту глава альянса прикрепила ссылку на статью от 2015 года с заголовком «Минздрав считает сокращение инфекционных коек в больницах Москвы эффективным».

Васильева опубликовала новость пятилетней давности, и, как видно, не прочитала дальше заголовка. В статье отмечается, что речь идет о сокращении количества койко-мест в детских инфекционных больницах.

Согласно тексту статьи, коммунисты Валерий Рашкин и Сергей Обухов направили в Минздрав РФ запрос на тему сокращения в Москве инфекционных больниц. В ведомстве членам КПРФ объяснили, что меры связаны со снижением случаев заражения горожанами инфекционными паразитарными заболеваниями. Данные приводились с 2010 по 2014 годы.

«…в городе Москве за период с 2010 по 2014 год количество инфекционных коек сокращено в 1,5 раза, с 4617 до 3084 коек. Количество инфекционных коек для детей за указанный период сокращено в 1,6 раза, с 2556 до 1566 коек", - говорилось в ответе Минздрава.

На неактуальность новости Васильевой указали и ее подписчики, назвав ее заявление «гнилым фейком».

Для борьбы с пандемией коронавируса в России возводятся 16 инфекционных больниц, о чем рассказывало Минобороны РФ, однако Васильева об этом упорно умалчивает.

Деятельностью Васильевой после запроса Федерального агентства новостей заинтересовались правоохранительные органы. В четверг, 26 марта, глава альянса посещала УВД по ЮАО ГУ МВД в Москве, где дала объяснения о публикации фейков на YouTube-канале профсоюза. Проверка правоохранительными органами касалась ролика, в котором Васильева рассказала о «бушующей лжи властей и запугивании медработников», а также о нехватке защитного медоборудования и тестов для выявления коронавируса. В данный момент лидеру «Альянса врачей» грозит штраф за распространение заведомо ложной информации.