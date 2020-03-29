Эксперт призвал не радоваться раньше времени очередному открытию о коронавирусе

Уязвимость COVID-19 к высоким температурам может не найти применения в медицинской практике, заявил блогер и терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

Гибель коронавируса при температуре выше 56 градусов по Цельсию после получаса нагрева выявили ученые из университета Гонконга. При повышении температуры до 70 градусов, COVID-19 разрушается через пять минут. Также удалось выяснить, что инфекция может сохраняться на поверхности медицинских масок около недели.

Однако Водовозов скептически отнесся к открытию зарубежных специалистов. По его словам, нередко современные ученые открывают что-то новое только ради самой находки. По мнению эксперта, прежде чем радоваться результатам исследования, нужно понять, есть ли возможность реального применения уязвимости COVID-19 к повышению температуры.

"Есть ли польза, тут нужно подумать. Может быть, паром начать обрабатывать поверхности", — сообщил блогер порталу iReactor.

Согласно официальным данным, в России зарегистрировано 1534 случая заболевания коронавирусом. По информации оперштаба Москвы, около полутора сотен человек из числа инфицированных за последние сутки находятся в возрастной группе от 18 до 65 лет. Подробные сведения о распространении COVID-19 в России и мире опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.