Райан Гослинг сыграет астронавта в новом романе автора "Марсианина"

Голливудский киномагнат Metro Goldwyn Mayer заявил о решении экранизировать роман Вейера. В Сети пока отсутствует информация о дате начала съемок.

Канадский актер и музыкант Райан Гослинг примет участие в экранизации неизвестного романа Энди Вайера. Проект запускается на студии Metro-Goldwyn-Mayer.

Вейер получил широкую известность благодаря роману "Марсианин", экранизация которого вышла в 2015 году. Главную роль исполнил Мэтт Дэймон. Фильм получил широкую популярность у зрителей по всему миру.

Новый неизданный роман Project Hail Mary рассказывает историю об астронавте, который пытается спасти землю от уничтожения. По мнению литературных критиков, сюжет романа не является чем-то оригинальным. Однако студия делает большие ставки на саму экранизацию, особенно после успеха фильма "Марсианин".