Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы сохранять социальное дистанцирование и не нарушать дистанцию в два метра вне дома.

Более 40 тысяч магазинов и множество организаций и точек общепита закрыто в Москве в связи с объявлением нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник поблагодарил москвичей за то, что они остаются дома и соблюдают карантин. Собянин призвал выполнять все рекомендации для сохранения своего здоровья и придерживаться двухметровой дистанции друг от друга.

Накануне в парках Москвы находилось около 52 тысяч человек, что гораздо меньше, чем обычно в выходные дни. Также сократилось число пассажиров в общественном наземном транспорте.

В Москве число инфицированных превысило тысячу человек, в столице зараженных в два раза больше, чем во всех остальных регионах РФ вместе взятых. Общее число зараженных коронавирусом в России составляет 1534 человека.