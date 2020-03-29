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13:18   29 Марта 2020
Политика

Собянин призвал москвичей сохранять двухметровую дистанцию

Собянин призвал москвичей сохранять двухметровую дистанцию

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы сохранять социальное дистанцирование и не нарушать дистанцию в два метра вне дома.

Более 40 тысяч магазинов и множество организаций и точек общепита закрыто в Москве в связи с объявлением нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. 

Столичный градоначальник поблагодарил москвичей за то, что они остаются дома и соблюдают карантин. Собянин призвал выполнять все рекомендации для сохранения своего здоровья и придерживаться двухметровой дистанции друг от друга.

Накануне в парках Москвы находилось около 52 тысяч человек, что гораздо меньше, чем обычно в выходные дни. Также сократилось число пассажиров в общественном наземном транспорте.

В Москве число инфицированных превысило тысячу человек, в столице зараженных в два раза больше, чем во всех остальных регионах РФ вместе взятых. Общее число зараженных коронавирусом в России составляет 1534 человека. 

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Автор: Ирина Большунова
#москва #россия #собянин #коронавирус

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