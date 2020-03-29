Оперштаб рассказал о новых случаях заражения коронавирусом в Москве среди молодежи

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Москве. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с эпидемией. На сегодняшний день зафиксировано 1534 человека, заразившихся инфекцией в России.

Среди людей, подхвативших вирус, 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет. Помимо этого, он был выявлен и у маленьких детей. Пациенты находятся под наблюдением медиков, все, кто с ними контактировал, проходят обследование. Большая часть больных посещали европейские страны.

Необходимо соблюдать все меры предосторожности, рекомендованные властями РФ. Соблюдать дистанцию между друг другом, ограничить посещение общественных мест и следить за гигиеной рук.

Власти Китая сообщили о вспышке коронавируса в конце декабря 2019 года. В РФ введена выходная неделя с 30 марта по 3 апреля для борьбы с коронавирусом. Вся актуальная информация об инфекции размещена на сайте стопкоронавирус.рф. Ежедневно все данные о заразившихся и выздоровевших обновляются.