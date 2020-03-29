Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков опроверг слухи о своем переходе на "удаленку"

Песков опроверг слухи о своем переходе на "удаленку"

 Васильева использовала новость пятилетней давности в попытке запустить новый фейк

Васильева использовала новость пятилетней давности в попытке запустить новый фейк
Нарушившие режим карантина члены КПРФ должны понести уголовное наказание

Нарушившие режим карантина члены КПРФ должны понести уголовное наказание

 Онищенко назвал посещение храмов в период коронавируса опасным для всех возрастов

Онищенко назвал посещение храмов в период коронавируса опасным для всех возрастов
Отрицательные цены на нефть не катастрофа, а бизнес

Отрицательные цены на нефть не катастрофа, а бизнес

 Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях
Песков опроверг слухи о своем переходе на "удаленку"

Песков опроверг слухи о своем переходе на "удаленку"

 Васильева использовала новость пятилетней давности в попытке запустить новый фейк

Васильева использовала новость пятилетней давности в попытке запустить новый фейк
Нарушившие режим карантина члены КПРФ должны понести уголовное наказание

Нарушившие режим карантина члены КПРФ должны понести уголовное наказание

 Онищенко назвал посещение храмов в период коронавируса опасным для всех возрастов

Онищенко назвал посещение храмов в период коронавируса опасным для всех возрастов
Отрицательные цены на нефть не катастрофа, а бизнес

Отрицательные цены на нефть не катастрофа, а бизнес

 Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях
13:17   29 Марта 2020
Общество

Оперштаб рассказал о новых случаях заражения коронавирусом в Москве среди молодежи

Оперштаб рассказал о новых случаях заражения коронавирусом в Москве среди молодежи

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Москве. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с эпидемией. На сегодняшний день зафиксировано 1534 человека, заразившихся инфекцией в России.

Среди людей, подхвативших вирус, 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет. Помимо этого, он был выявлен и у маленьких детей. Пациенты находятся под наблюдением медиков, все, кто с ними контактировал, проходят обследование. Большая часть больных посещали европейские страны.

Необходимо соблюдать все меры предосторожности, рекомендованные властями РФ. Соблюдать дистанцию между друг другом, ограничить посещение общественных мест и следить за гигиеной рук.

Власти Китая сообщили о вспышке коронавируса в конце декабря 2019 года. В РФ введена выходная неделя с 30 марта по 3 апреля для борьбы с коронавирусом. Вся актуальная информация об инфекции размещена на сайте стопкоронавирус.рф. Ежедневно все данные о заразившихся и выздоровевших обновляются.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#москва #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...