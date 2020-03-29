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12:59   29 Марта 2020
Политика

Япония выразила недовольство КНДР из-за запуска баллистических ракет

Япония выразила недовольство КНДР из-за запуска баллистических ракет

Токио в воскресенье выразил недовольство Пхеньяну по случаю запуска двух баллистических ракет. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Япония провела собрание национального Совета безопасности. В Минобороны страны сообщили, что в направлении Японского моря Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности. Они упали в море, не достигнув экономической зоны Японии.

Руководитель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 21 марта смотрел за запусками разрабатываемых в республике новейших тактических ракет, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 22 марта. По сообщению южнокорейского Комитета начальников штабов (КНШ), из провинции Пхенан-Пукто КНДР направила баллистические ракеты.

Как сообщает ТАСС, с начала 2020 года это был четвертый пуск. Скоро КНДР покажет новое стратегическое оружие. Об этом в декабре прошлого года сказал Ким Чен Ын.

 

 

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Автор: Юлия Яковлева
#кндр #япония #ким чен ын

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