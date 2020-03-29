Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса

Патриарх Кирилл обратился к прихожанам с просьбой временно не посещать храмы из-за распространения коронавирусной инфекции.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя призвал прихожан некоторое время не посещать церкви, чтобы не способствовать распространению коронавируса.

По словам патриарха, он никогда бы не просил о подобном, "если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской".

Патриарх Кирилл отметил, что спастись можно и без посещения храма, что и показал пример упомянутой им Марии Египетской.