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12:53   29 Марта 2020
Политика

Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса

Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса

Патриарх Кирилл обратился к прихожанам с просьбой временно не посещать храмы из-за распространения коронавирусной инфекции.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя призвал прихожан некоторое время не посещать церкви, чтобы не способствовать распространению коронавируса.

По словам патриарха, он никогда бы не просил о подобном, "если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской".

Патриарх Кирилл отметил, что спастись можно и без посещения храма, что и показал пример упомянутой им Марии Египетской. 

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Автор: Ирина Большунова
#патриарх кирилл #храмы #коронавирус

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