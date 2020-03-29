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 Россия и США приостановят инспекционную деятельность по CHB-III из-за коронавируса

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12:47   29 Марта 2020
Политика

Россия и США приостановят инспекционную деятельность по CHB-III из-за коронавируса

Россия и США приостановят инспекционную деятельность по CHB-III из-за коронавируса

Инспекционная деятельность в рамках договора CHB-III между Россией и США будет приостановлена в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружением.

Причиной инициативы стало распространение коронавирусной инфекции в мире, сообщает ТАСС.

"Москва и Вашингтон приняли на днях решение приостановить проведение инспекций на местах в рамках нового ДСНВ до 1 мая", — заявляет Кимболл.

Из-за тяжелой ситуации в мире перенесено заседание Двусторонней консультативной комиссии (ДКК), которое изначально планировалось в марте, сообщил эксперт.

Две державы договорились о сохранении полных квот инспекции, а также о проведении двух заседаний ДКК.

Россия и США подписали договор ДСНВ в 2010 году. Он действует в течение 10 лет с момента подписания и может быть продлен в случае обоюдного согласия сторон.

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Автор: Руслан Неглинный

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