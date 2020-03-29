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12:07   29 Марта 2020
Политика

Глава Крыма запретил продажу разливного алкоголя

Глава Крыма запретил продажу разливного алкоголя

Глава республики Крым Сергей Аксенов запретил продажу разливного алкоголя в республике.

Соответствующий приказ он подписал в воскресенье, 29 марта. Решение связано с распространением коронавируса в республике. В указе Аксенова отмечается, что в перечень организаций, где запрещена продажа алкоголя, входят магазины, торгующие пивом на розлив.

Как отметил глава республики, на время действия указа все подобные предприятия должны приостановить деятельность. При этом магазины, торгующие спиртным, будут считаться за продовольственные.

По данным на 29 марта, в Крыму зафиксировано 15 случаев заражения коронавирусом, передает "Парламентская газета"

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Автор: Василий Пименов
#крым #аксенов #коронавирус

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