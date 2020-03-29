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11:59   29 Марта 2020
Политика

Аксенов потребовал завести дело на крымчанина, заразившего коронавирусом другого человека

Аксенов потребовал завести дело на крымчанина, заразившего коронавирусом другого человека

Глава республики Крым Сергей Аксенов потребовал завести уголовное дело на жителя региона, который заразил коронавирусом другого человека.

Мужчина не соблюдал режим самоизоляции и не сидел дома на карантине, из-за чего инфекцией заразился еще один крымчанин.

Глава Крыма обратился к прокурору и главе МВД республики в ходе ежедневного совещания по ситуации с коронавирусом в регионе. Как отметил Аксенов, человек, заразивший другого, знал, что он не соблюдает карантин, но все же допустил халатность. Мужчина посетил медцентр, где во время медосмотра от него заразился один из сотрудников клиники. 

Сейчас в Крыму подтверждено 15 случаев коронавируса, под наблюдением находится более 2,6 тысячи человек. Первым заболевшим стал житель Евпатории, который приехал в республику после посещения Франции. За минувшие сутки в республике выявлен один зараженный коронавирусом, уточняет "Парламентская газета".

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Автор: Юлия Яковлева
#крым #сергей аксенов #коронавирус

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