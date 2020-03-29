Путин поручил обеспечить отсрочку для бизнеса из-за коронавируса

Глава государства поручил до 30 марта обеспечить малому и среднему бизнесу отсрочку по налогообложению на полгода.

Президент России Владимир Путин поручил до 30 марта 2020 года обеспечить отсрочку налоговых платежей для малого и среднего бизнеса на полгода. Отсрочка будет предоставляться компаниям, чья работа пострадала от мер противодействия коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступили в пресс-службе Кремля.

Такие меры приняты в стране для поддержки населения во время распространения пандемии коронавируса в стране. По официальным данным в России заболел 1534 человека, из них 64 выписаны полностью здоровыми.