Беглов принял решение не закрывать все детсады во время недельного карантина

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, в котором говорится о режиме работы детсадов в городе. В группах будет по 12 человек.

Глава Петербурга Александр Беглов решил не закрывать детские сады в регионе на время нерабочей недели, а создать небольшие группы из 12 человек. В постановлении говорится о воспитанниках, родители которых работают на предприятиях, не прекращающих функционировать во время карантина.

Губернатор Санкт-Петербурга также дал указание соблюдать карантин местным жителям. Беглов подчеркнул, что для того, чтобы остановить распространение инфекции, необходимо неделю посидеть дома и не появляться в людных местах. В РФ количество зараженных выросло до 1264 человек по данным сайта стопкоронавирус.рф.