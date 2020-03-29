Путин рассказал о выплатах российским семьям с 1 апреля

Россияне, имеющие право на маткапитал, будут получать выплаты по 5 тысяч рублей с 1 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин.

Семьи, претендующие на получение материнского капитала, будут получать соответствующие выплаты в течение трех месяцев, отметил глава государства. Также российский лидер заявил, что данное распоряжение вступит в силу с 1 апреля, передает ТАСС.

Для реализации постановления из федерального бюджета страны выделят почти 105 миллиардов рублей. Об этом стало сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин. По его словам, ежемесячные выплаты малоимущим семьям могут начать поступать даже раньше заявленного срока.