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 Путин поручил подготовить поправки к указу о "кредитных каникулах" к 20 апреля

Путин поручил подготовить поправки к указу о "кредитных каникулах" к 20 апреля
Путин поручил правительству определить самые пострадавшие от COVID-19 отрасли

Путин поручил правительству определить самые пострадавшие от COVID-19 отрасли

 Более 200 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в РФ за сутки

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11:16   29 Марта 2020
Политика

Путин поручил правительству определить самые пострадавшие от COVID-19 отрасли

Путин поручил правительству определить самые пострадавшие от COVID-19 отрасли

Российский президент Владимир Путин поручил правительству РФ определить отрасли, сильнее остальных пострадавшие от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Известно, что поручения касаются не только кабмина, но и российский Центробанк.

К 15 апреля оба ведомства должны продумать, составить и утвердить план обеспечения динамики кредитования реального экономического сектора. Кроме того, правительство РФ и ЦБ России должны постоянно мониторить экономическую ситуацию в стране на фоне распространения COVID-19.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки в России зафиксировано 270 случаев подтвержденного коронавируса.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #правительство рф #коронавирус

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