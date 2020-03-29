Путин поручил правительству определить самые пострадавшие от COVID-19 отрасли

Российский президент Владимир Путин поручил правительству РФ определить отрасли, сильнее остальных пострадавшие от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Известно, что поручения касаются не только кабмина, но и российский Центробанк.

К 15 апреля оба ведомства должны продумать, составить и утвердить план обеспечения динамики кредитования реального экономического сектора. Кроме того, правительство РФ и ЦБ России должны постоянно мониторить экономическую ситуацию в стране на фоне распространения COVID-19.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки в России зафиксировано 270 случаев подтвержденного коронавируса.