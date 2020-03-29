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Путин поручил правительству определить самые пострадавшие от COVID-19 отрасли

Путин поручил правительству определить самые пострадавшие от COVID-19 отрасли

 Более 200 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в РФ за сутки

Более 200 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в РФ за сутки
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11:07   29 Марта 2020
Политика

Более 200 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в РФ за сутки

Более 200 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в РФ за сутки

Более 200 новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в 26 регионах РФ. Всего в стране на текущий момент 1534 заболевших, сообщает Оперштаб.

В 26 регионах Российской Федерации было обнаружено 270 новых случаев заражения COVID-19. 

За последние сутки подтверждено четыре летальных случая у пациентов с положительным анализом на коронавирус. Общее число летальных случаев - восемь.

На текущий момент общее число пациентов с коронавирусной инфекцией достигает 1534. 

 

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Автор: Яна Либерман
#россия #коронавирус

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