Более 200 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в РФ за сутки

Более 200 новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в 26 регионах РФ. Всего в стране на текущий момент 1534 заболевших, сообщает Оперштаб.

В 26 регионах Российской Федерации было обнаружено 270 новых случаев заражения COVID-19.

За последние сутки подтверждено четыре летальных случая у пациентов с положительным анализом на коронавирус. Общее число летальных случаев - восемь.

На текущий момент общее число пациентов с коронавирусной инфекцией достигает 1534.