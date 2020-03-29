Коронавирус не посадят за решетку

Заключенные американских тюрем получают счастливый билет – власти сразу нескольких штатов отпускают преступников на карантин из-за эпидемии коронавируса. The Wall Street Journal (WSJ) пишет, что правительство боится распространения COVID-19 среди многочисленных арестантов.

Мировой опыт

По данным WSJ, сейчас в американских тюрьмах срок отбывают более двух миллионов человек. На карантин отправляются только пожилые арестанты и те, кто осужден за нетяжкие преступления.

«Мы не открываем двери и не разрешаем заключенным уходить. [Для отправки на карантин] Мы ищем неопасных преступников, совершивших преступления небольшой тяжести, и рассматриваем случаи в тюрьме с высоким риском для здоровья», — сообщил судья по административным вопросам суда округа Кайахога в штате Огайо Брендан Шихан.

В штатах Техас, Калифорния, Огайо и Нью-Йорк власти запретили пускать к заключенным посетителей.

Аналогичная ситуация наблюдается в одном из крупнейших очагов заражения – Иране. Официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили объявил, что из тюрем будут «временно освобождены» 85 тысяч заключенных, которые приговорены к срокам менее пяти лет. Каким образом осужденные будут возвращены за решетки после истечения «временных» мер, Эсмаили не уточнил.

Не отстает и Франция – газета Le Figaro пишет про 1600 человек, освобожденных из тюрем из-за коронавируса. Министр юстиции страны Николь Беллубэ хочет разгрузить места лишения свободы в общей сложности на 5000 человек. Досрочное освобождение не касается террористов и преступников, совершивших бытовое насилие.

А что в России

По состоянию на 29 марта 2020 года ни одного случая заражения вирусом COVID-19 в местах лишения свободы на территории России не зафиксировано. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) запретила заключенным российских тюрем даже короткосрочные свидания.

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов предложил проект амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Парламентарий ставит в пример прошлый опыт и считает, что такие меры снизят риск распространения вируса в тюрьмах.

«Провести амнистию к юбилею Победы мне кажется логичным. Так уже делали раньше. А что мешает проявить элементарную человечность теперь? <…> Эпидемия представляет угрозу всем. Тем, кто в тюрьмах, особенно. А зная, что в тюрьмах и зонах должным образом не соблюдаются санитарные нормы, да и вообще с медициной слабовато, надо отдавать себе отчёт: попадание вируса в места лишения свободы может привести к трагическим последствиям», — заявил Шаргунов.

Впрочем, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сомневается, что амнистия будет принята.

Полигон для вируса

В разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» Шаргунов рассказал о письмах, которые ему приходят из мест лишения свободы. Заключенные беспокоятся за свою жизнь, ведь условия содержания в российских тюрьмах оставляют желать лучшего.

Организация Human Rights Watch, отслеживающая нарушения прав человека по всему миру, утверждает, что в зоне особенного риска - те, кто находятся в следственных изоляторах (СИЗО). Заключенные обычных тюрем более изолированы от внешнего мира, тогда как СИЗО регулярно посещают адвокаты, прокуроры и другие юристы, которые могут занести инфекцию. По мнению правозащитников, в тюремных условиях заражение вирусом COVID-19 хотя бы одного человека может привести к ужасающим последствиям.

Юрист профсоюза полиции России Игорь Гришаков уверен, что не во всех российских тюрьмах плохая ситуация с медицинским персоналом и чистотой помещений. Но пандемия требует дополнительных мер.

«Сейчас во многих странах и без всяких амнистий отпускают людей из-за этой эпидемии. Уровень содержания, например, в московских тюрьмах, может и близок к норме, но есть места, где положение в несколько раз хуже <…> Мне кажется, что для тех, кто сейчас будет попадать в тюрьму, введут две недели карантина, чтобы обезопасить остальных заключенных», — добавил юрист.

Традицию не нарушат

Юрист профсоюза полиции Игорь Гришаков считает, что амнистию к 75-летию Победы все же должны принять. В России это уже некая «традиция», которую поддержат и в этом году.

«Амнистия объявлялась почти каждый год, который был приурочен к каким-то особенным событиям. Сейчас будет та же история, на мой взгляд».

24 марта Федеральная палата адвокатов РФ призвала защитников начать подавать ходатайства о «незамедлительном» смягчении меры пресечения осужденным, которые находятся в СИЗО. Фонд «Общественный вердикт» также обратился к правительству России с просьбой сократить количество арестантов, используя амнистию к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.