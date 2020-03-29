Путин поручил подготовить поправки к указу о "кредитных каникулах" к 20 апреля

Доработать законопроект о "кредитных каникулах" к 20 апреля для россиян на фоне коронавирусного карантина поручил глава России Владимир Путин. Об этом сообщили в Кремле.

Власти России призвали россиян самоизолироваться и по возможности ограничить контакты с другими людьми для нераспространения коронавируса в стране. 25 марта Путин обратился к россиянам и озвучил ряд мер по предотвращению распространения COVID-19. Помимо прочего, российский лидер временно освободил от налогов и уплаты аренды владельцев малого и среднего бизнеса. Также по распоряжению президента социальные выплаты и льготы будут продлеваться автоматически, без справок, в течение шести месяцев. Ознакомиться со всей актуальной информацией о течении нового типа пневмонии в России можно на государственном портале стопкоронавирус.рф.