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 Путин поручил подготовить поправки к указу о "кредитных каникулах" к 20 апреля

Путин поручил подготовить поправки к указу о "кредитных каникулах" к 20 апреля
Путин поручил правительству определить самые пострадавшие от COVID-19 отрасли

Путин поручил правительству определить самые пострадавшие от COVID-19 отрасли

 Более 200 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в РФ за сутки

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11:00   29 Марта 2020
Общество

Путин поручил подготовить поправки к указу о "кредитных каникулах" к 20 апреля

Путин поручил подготовить поправки к указу о "кредитных каникулах" к 20 апреля

Доработать законопроект о "кредитных каникулах" к 20 апреля для россиян на фоне коронавирусного карантина поручил глава России Владимир Путин. Об этом сообщили в Кремле.

Власти России призвали россиян самоизолироваться и по возможности ограничить контакты с другими людьми для нераспространения коронавируса в стране. 25 марта Путин обратился к россиянам и озвучил ряд мер по предотвращению распространения COVID-19. Помимо прочего, российский лидер временно освободил от налогов и уплаты аренды владельцев малого и среднего бизнеса. Также по распоряжению президента социальные выплаты и льготы будут продлеваться автоматически, без справок, в течение шести месяцев. Ознакомиться со всей актуальной информацией о течении нового типа пневмонии в России можно на государственном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Илья Романович
#путин #карантин #коронавирус

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