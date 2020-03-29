Доктор Рошаль призвал надевать медицинские перчатки при походе в магазин

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль заявил, что при походе в магазин в условиях карантина россияне обязаны надевать одноразовые перчатки.

Врач объяснил, какие меры необходимо принимать, чтобы минимизировать риск заражения вирусом COVID-19. По его словам, для безопасности нужно держаться друг от друга на расстоянии двух метров.

Рошаль рекомендует россиянам в условиях карантина как можно чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком, а при посещении продуктовых магазинов надевать одноразовые перчатки.

«В магазинах используйте перчатки, когда берете тележку. В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду, открыть дверь. Мыть руки или обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком — особо важное правило», — отметил медик.

В условиях карантина Рошаль посоветовал избегать общения с людьми с признаками простудных заболеваний и держаться подальше от людных мест. При первых признаках насморка нужно использовать одноразовые носовые платки.