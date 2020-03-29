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 Вирусолог прогнозирует пик заболеваемости COVID-19 в России на конец апреля

Вирусолог прогнозирует пик заболеваемости COVID-19 в России на конец апреля
Путин поручил правительству определить самые пострадавшие от COVID-19 отрасли

Путин поручил правительству определить самые пострадавшие от COVID-19 отрасли

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10:10   29 Марта 2020
Политика

Премьер Мишустин и еще 19 человек вошли в образованный президиум правительства РФ

Премьер Мишустин и еще 19 человек вошли в образованный президиум правительства РФ

Президиум правительства образован в Российской Федерации. В него вошли 20 человек во главе с действующим премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Пресс-служба Кабмина сообщила об образовании президиума правительства Российской Федерации, который возглавил премьер-министр страны Михаил Мишустин. 

Также в президиум вошли еще 19 человек: все заместители премьер-министра, а также глава аппарата правительства и десять министров. В их числе глава МЧС, министр МВД, глава внешнеполитического ведомства РФ, министр обороны и главы Минюста, Минтруда, Минпромторга, Минздрава, Минэкономразвития и Минфина.

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Автор: Василий Пименов
#россия #мишустин

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