Премьер Мишустин и еще 19 человек вошли в образованный президиум правительства РФ

Президиум правительства образован в Российской Федерации. В него вошли 20 человек во главе с действующим премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Пресс-служба Кабмина сообщила об образовании президиума правительства Российской Федерации, который возглавил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Также в президиум вошли еще 19 человек: все заместители премьер-министра, а также глава аппарата правительства и десять министров. В их числе глава МЧС, министр МВД, глава внешнеполитического ведомства РФ, министр обороны и главы Минюста, Минтруда, Минпромторга, Минздрава, Минэкономразвития и Минфина.