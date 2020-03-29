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10:21   29 Марта 2020
Россия

Вирусолог прогнозирует пик заболеваемости COVID-19 в России на конец апреля

Вирусолог прогнозирует пик заболеваемости COVID-19 в России на конец апреля

В конце апреля в России ожидается пик распространения коронавируса. Такое мнение выразил доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн в эфире Национальной службы новостей.

По его словам, в России заболевание распространяется медленно. Но радоваться этому не стоит, поскольку в Италии еще в начале марта ситуация выглядела несерьезно.

«Сейчас там значительная катастрофа», — заявил Альштейн.

Вирусолог считает, что объявленная нерабочая неделя может приостановить распространение коронавируса. При этом Альштейн советует одиночные прогулки на свежем воздухе, чтобы поддерживать хорошее самочувствие.

Прогнозы Минздрава отличаются от мнения вирусолога. Ранее академик, главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико заявил, что в конце апреля- начале мая заболеваемость COVID-19 пойдет на спад.

По данным Роспотребнадзора на вечер 28 марта, в России подтверждено 1264 случая коронавируса, под медицинским наблюдением из-за подозрения на заболевание -  182 702 человека.

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Автор: Мария Владимирова
#россия #эпидемия #общество #коронавирус

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