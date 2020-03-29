Аваков считает, что все попытки госпереворота на Украине будут преодолены

Министр иностранных дел Украины Арсен Аваков уверен, что любая попытка госпереворота будет пресечена, потому что правительство Украины очень грамотное.

Министр считает, что люди, которые думают, что он хочет занять пост президента — "идиоты".

"Тем, кто так думает и раздувает эту тему, могу сказать одно — идиоты!" — заявил он.

Как сказал Арсен Аваков, он не хочет "обслуживать товарищей", которые боятся, а потом просят помощи.

Он также отметил, что уважает своих работников за их добросовестность. Аваков подчеркнул хорошее выполнение своих обязанностей нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. А себя он называет одним из наиболее опытных членов правительства, соответственно, по этой причине имеет право высказывать свое мнение по любой теме.

Арсен Аваков заключил, что любой государственный переворот, если он будет, получится преодолеть.