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 Вирусолог прогнозирует пик заболеваемости COVID-19 в России на конец апреля

Вирусолог прогнозирует пик заболеваемости COVID-19 в России на конец апреля
Путин поручил правительству определить самые пострадавшие от COVID-19 отрасли

Путин поручил правительству определить самые пострадавшие от COVID-19 отрасли

 Более 200 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в РФ за сутки

Более 200 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в РФ за сутки
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9:56   29 Марта 2020
Общество

Московское метро "переименовало" две станции в напоминание о карантине

Московское метро "переименовало" две станции в напоминание о карантине

Станции метро "Домодедовская" и "Бабушкинская" временно переименовали в "ДомаДедовская" и "ДомаБабушкинскую", чтобы напомнить россиянам о необходимости по возможности оставаться дома во время карантина и заботиться о своих бабушках и дедушках.

Стикеры с новыми названиями наклеили на входе в метро. 25 марта глава российского государства Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля с сохранением заработной платы. Такая мера призвана предотвратить распространение COVID-19 в стране. Кроме того, в России временно запретили выходить на улицу гражданам старше 65 лет, поскольку пожилые люди наиболее подвержены заболеванию новым типом пневмонии. За течением коронавируса в России можно следить на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Яна Либерман
#метро #карантин #коронавирус

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