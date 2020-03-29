Московское метро "переименовало" две станции в напоминание о карантине

Станции метро "Домодедовская" и "Бабушкинская" временно переименовали в "ДомаДедовская" и "ДомаБабушкинскую", чтобы напомнить россиянам о необходимости по возможности оставаться дома во время карантина и заботиться о своих бабушках и дедушках.

Стикеры с новыми названиями наклеили на входе в метро. 25 марта глава российского государства Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля с сохранением заработной платы. Такая мера призвана предотвратить распространение COVID-19 в стране. Кроме того, в России временно запретили выходить на улицу гражданам старше 65 лет, поскольку пожилые люди наиболее подвержены заболеванию новым типом пневмонии. За течением коронавируса в России можно следить на сайте стопкоронавирус.рф.