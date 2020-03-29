Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Грузия ожидает начала масштабной эпидемии COVID-19, с которой не сможет справиться

Грузия ожидает начала масштабной эпидемии COVID-19, с которой не сможет справиться

 Первый случай заражения COVID-19 выявили в Иркутске

Первый случай заражения COVID-19 выявили в Иркутске
Итальянские адвокаты просят разрешить перевоз груза для помощи в борьбе с COVID-19

Итальянские адвокаты просят разрешить перевоз груза для помощи в борьбе с COVID-19

 Трамп: Карантин в штате Нью-Йорк вводить не будут

Трамп: Карантин в штате Нью-Йорк вводить не будут
Отрицательные цены на нефть не катастрофа, а бизнес

Отрицательные цены на нефть не катастрофа, а бизнес

 Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях
Грузия ожидает начала масштабной эпидемии COVID-19, с которой не сможет справиться

Грузия ожидает начала масштабной эпидемии COVID-19, с которой не сможет справиться

 Первый случай заражения COVID-19 выявили в Иркутске

Первый случай заражения COVID-19 выявили в Иркутске
Итальянские адвокаты просят разрешить перевоз груза для помощи в борьбе с COVID-19

Итальянские адвокаты просят разрешить перевоз груза для помощи в борьбе с COVID-19

 Трамп: Карантин в штате Нью-Йорк вводить не будут

Трамп: Карантин в штате Нью-Йорк вводить не будут
Отрицательные цены на нефть не катастрофа, а бизнес

Отрицательные цены на нефть не катастрофа, а бизнес

 Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях
9:02   29 Марта 2020
Политика

Итальянские адвокаты просят разрешить перевоз груза для помощи в борьбе с COVID-19

Итальянские адвокаты просят разрешить перевоз груза для помощи в борьбе с COVID-19

Ассоциация итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale просят признать груз, собранный в Крыму для жителей Неаполя гуманитарной помощью, заявил глава ассоциации Александро Мария Тирелли.

С этим адвокаты обратились к российскому правительству, сообщает РИА Новости.

Запрет на вывоз медицинских масок и других изделий был введен в России в начале марта. Для гуманитарной помощи и вывоза личных товаров этот запрет не распространяется.

Ассоциация адвокатов попросила у России помощи гуманитарным грузом для южных районов Италии в борьбе против COVID-19. Общественные деятели Севастополя и ветераны откликнулись на призыв о помощи итальянцев и на свои сбережения закупили около двух тысяч респираторов, химзащиту, антисептики, очки и прочее.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#италия #правительство рф #неаполь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...