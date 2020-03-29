Итальянские адвокаты просят разрешить перевоз груза для помощи в борьбе с COVID-19

Ассоциация итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale просят признать груз, собранный в Крыму для жителей Неаполя гуманитарной помощью, заявил глава ассоциации Александро Мария Тирелли.

С этим адвокаты обратились к российскому правительству, сообщает РИА Новости.

Запрет на вывоз медицинских масок и других изделий был введен в России в начале марта. Для гуманитарной помощи и вывоза личных товаров этот запрет не распространяется.

Ассоциация адвокатов попросила у России помощи гуманитарным грузом для южных районов Италии в борьбе против COVID-19. Общественные деятели Севастополя и ветераны откликнулись на призыв о помощи итальянцев и на свои сбережения закупили около двух тысяч респираторов, химзащиту, антисептики, очки и прочее.