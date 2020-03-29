Трамп: Карантин в штате Нью-Йорк вводить не будут

Американский президент Дональд Трамп в своем Твиттере рассказал, что нет никаких причин закрывать штат Нью-Йорк на карантин.

Он также рассказал, что получил рекомендацию от группы Белого дома по борьбе с коронавирусом, а также проводил консультации с губернаторами Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута, после чего обратился к Центру по контролю и профилактике заболеваний США, чтобы тот выпустил жесткие рекомендации относительно передвижений по стране. Передвижения, к слову, будут находиться под контролем губернаторов и федеральных властей.

Распространение коронавируса по США может привести к вынужденному введению в Нью-Йорке и ряде других городов двухнедельного карантина, заявлял ранее американский президент Дональд Трамп.

Трамп подчеркнул, что раздумывает над подобным вариантом развития событий. Однако конкретных поручений с его стороны еще не поступало.