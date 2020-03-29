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7:32   29 Марта 2020
Армия

Саудовские ПВО перехватили и уничтожили две ракеты мятежников

Саудовские ПВО перехватили и уничтожили две ракеты мятежников

Коалиция, которую возглавляет Саудовская Аравия, перехватила и уничтожила две ракеты, запущенные мятежниками из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситами) по саудовской столице, Эр-Рияду, и расположенному на границе с Йеменом городу Джизану.

Представитель командования так называемого аравийского альянса полковник Турки аль-Малики заявил, что две ракеты, запущенные из Саны и Саады, были перехвачены и уничтожены силами ПВО Саудовской Аравии над Эр-Риядом и Джизаном. В сообщении отмечается, что пострадавших не было.

Саудовское агентство печати (САП) сообщало, что двое жителей получили небольшие ранения после падения фрагментов баллистической ракеты, которую уничтожили в небе над Эр-Риядом. Об этом в воскресенье сообщает телеканал Sky News Arabia.

Борьба между правительственными силами и хуситами ведется в Йемене с августа 2014 года, которое переросло в активную борьбу после вторжения в страну в марте 2015 года коалиции под саудовским командованием.

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Автор: Кристина Мокроусова
#саудовская аравия #йемен #пво

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