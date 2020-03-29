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Грузия ожидает начала масштабной эпидемии COVID-19, с которой не сможет справиться

Грузия ожидает начала масштабной эпидемии COVID-19, с которой не сможет справиться

 Первый случай заражения COVID-19 выявили в Иркутске

Первый случай заражения COVID-19 выявили в Иркутске
Второй борт с медоборудованием для борьбы с коронавирусом вылетел из РФ в Венесуэлу

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6:44   29 Марта 2020
Общество

Грузия ожидает начала масштабной эпидемии COVID-19, с которой не сможет справиться

Грузия ожидает начала масштабной эпидемии COVID-19, с которой не сможет справиться

Специалисты не исключают, что в ближайшее время стране придется столкнуться с неуправляемой эпидемией нового типа коронавирусной инфекции.

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, глава Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Амиран Гамкрелидзе выступил с заявлением о том, что страна находится в преддверии полномасштабной эпидемии новой коронавирусной инфекции.

"Страна находится в чрезвычайном положении, на грани широкомасштабной эпидемии. Это может перейти в такой же неуправляемый процесс, как сейчас происходит в Италии, Франции, Испании", — отметил министр.

Гамрелидзе добавил, что страна находится перед лицом опасности и оно довольно реально. Он признал население сделать все возможное для предотвращения эпидемии внутри государства.

С 21 марта на территории Грузии действует режим чрезвычайного положения. Коронавирус официально выявили у 90 человек, 16 из которых удалось вылечиться.

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Автор: Руслан Неглинный
#грузия #коронавирус

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