Грузия ожидает начала масштабной эпидемии COVID-19, с которой не сможет справиться

Специалисты не исключают, что в ближайшее время стране придется столкнуться с неуправляемой эпидемией нового типа коронавирусной инфекции.

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, глава Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Амиран Гамкрелидзе выступил с заявлением о том, что страна находится в преддверии полномасштабной эпидемии новой коронавирусной инфекции.

"Страна находится в чрезвычайном положении, на грани широкомасштабной эпидемии. Это может перейти в такой же неуправляемый процесс, как сейчас происходит в Италии, Франции, Испании", — отметил министр.

Гамрелидзе добавил, что страна находится перед лицом опасности и оно довольно реально. Он признал население сделать все возможное для предотвращения эпидемии внутри государства.

С 21 марта на территории Грузии действует режим чрезвычайного положения. Коронавирус официально выявили у 90 человек, 16 из которых удалось вылечиться.