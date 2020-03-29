Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Грузия ожидает начала масштабной эпидемии COVID-19, с которой не сможет справиться

Грузия ожидает начала масштабной эпидемии COVID-19, с которой не сможет справиться

 Первый случай заражения COVID-19 выявили в Иркутске

Первый случай заражения COVID-19 выявили в Иркутске
Второй борт с медоборудованием для борьбы с коронавирусом вылетел из РФ в Венесуэлу

Второй борт с медоборудованием для борьбы с коронавирусом вылетел из РФ в Венесуэлу

 Жители города Эль-Крайя в Сирии отбили атаку боевиков, есть жертвы

Жители города Эль-Крайя в Сирии отбили атаку боевиков, есть жертвы
Отрицательные цены на нефть не катастрофа, а бизнес

Отрицательные цены на нефть не катастрофа, а бизнес

 Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях
Грузия ожидает начала масштабной эпидемии COVID-19, с которой не сможет справиться

Грузия ожидает начала масштабной эпидемии COVID-19, с которой не сможет справиться

 Первый случай заражения COVID-19 выявили в Иркутске

Первый случай заражения COVID-19 выявили в Иркутске
Второй борт с медоборудованием для борьбы с коронавирусом вылетел из РФ в Венесуэлу

Второй борт с медоборудованием для борьбы с коронавирусом вылетел из РФ в Венесуэлу

 Жители города Эль-Крайя в Сирии отбили атаку боевиков, есть жертвы

Жители города Эль-Крайя в Сирии отбили атаку боевиков, есть жертвы
Отрицательные цены на нефть не катастрофа, а бизнес

Отрицательные цены на нефть не катастрофа, а бизнес

 Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях
6:44   29 Марта 2020
Политика

Второй борт с медоборудованием для борьбы с коронавирусом вылетел из РФ в Венесуэлу

Второй борт с медоборудованием для борьбы с коронавирусом вылетел из РФ в Венесуэлу

Венесуэла ожидает от российских властей поддержки в борьбе с пандемией коронавируса.

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что президент России Владимир Путин поручил отправить на помощь венесуэльскому народу медицинское оборудование, чтобы противостоять распространению коронавируса.

Российский военный самолет прибудет в латиноамериканскую страну в скором времени, передает телеканал Venezolana de Television.

Ранее аналогичную инициативу проявил Китай. Венесуэле доставили 55 тонн предметов медицинского назначения, включая 500 тыс. тестов для выявления COVID-19.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #венесуэла #пандемия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...