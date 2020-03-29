Второй борт с медоборудованием для борьбы с коронавирусом вылетел из РФ в Венесуэлу

Венесуэла ожидает от российских властей поддержки в борьбе с пандемией коронавируса.

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что президент России Владимир Путин поручил отправить на помощь венесуэльскому народу медицинское оборудование, чтобы противостоять распространению коронавируса.

Российский военный самолет прибудет в латиноамериканскую страну в скором времени, передает телеканал Venezolana de Television.

Ранее аналогичную инициативу проявил Китай. Венесуэле доставили 55 тонн предметов медицинского назначения, включая 500 тыс. тестов для выявления COVID-19.