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 Жители города Эль-Крайя в Сирии отбили атаку боевиков, есть жертвы

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6:36   29 Марта 2020
Политика

Жители города Эль-Крайя в Сирии отбили атаку боевиков, есть жертвы

Жители города Эль-Крайя в Сирии отбили атаку боевиков, есть жертвы

Группа неизвестных боевиков попыталась выкрасть несколько мирных жителей из города Эль-Крайя в провинции Эс-Сувейда, Сирии. Местные жители вступили с ними в ожесточенную схватку.

Как передает интернет-портал Halab Today TV, горожане вступили в бой с налетчиками, сумев дать им отпор. Однако по информации информагентства SOHR, бои с этой бандой закончились потерями среди мирного населения. Сообщается не менее десяти погибших граждан. Также известно, что погибли четыре боевика.

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Автор: Василий Пименов
#сирия #боевики #нападение

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