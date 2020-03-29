Жители города Эль-Крайя в Сирии отбили атаку боевиков, есть жертвы

Группа неизвестных боевиков попыталась выкрасть несколько мирных жителей из города Эль-Крайя в провинции Эс-Сувейда, Сирии. Местные жители вступили с ними в ожесточенную схватку.

Как передает интернет-портал Halab Today TV, горожане вступили в бой с налетчиками, сумев дать им отпор. Однако по информации информагентства SOHR, бои с этой бандой закончились потерями среди мирного населения. Сообщается не менее десяти погибших граждан. Также известно, что погибли четыре боевика.