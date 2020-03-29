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5:39   29 Марта 2020
Общество

Первый случай заражения COVID-19 выявили в Иркутске

Первый случай заражения COVID-19 выявили в Иркутске

Первый официально подтвержденный случай заражения коронавирусом зафиксировали в Иркутске. Заразившейся оказалась 62-летняя женщина, которая недавно вернулась из ОАЭ. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Сообщается, что женщина прилетела в Приангарье через Новосибирск транзитным рейсом. Ее состояние на этот момент оценивается как средней степени тяжести.

47 пассажиров, которые летели с ней одним рейсом уже найдены, они направлены на прохождение тестирования. Однако предстоит найти еще 30 человек.

Кроме того, стало известно, что с симптомами заболевания были госпитализированы еще четыре человека. 

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Автор: Руслан Неглинный
#иркутск #медики #коронавирус

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